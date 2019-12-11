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Москалькова: главы ПАСЕ и ОБСЕ посетят конференцию по правам человека в Москве в декабре

Уполномоченный по правам человека в России сообщила, что на конференцию также приедут омбудсмены из более 20 стран

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Омбудсмены более 20 стран и главы ПАСЕ и ОБСЕ намерены посетит Международную конференцию по правам человека, которая пройдет в Москве 17 декабря. Об этом сообщила в среду Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Координационном совете омбудсменов, который проходит в российской столице.

"Впервые к нам заявились для участия в конференции омбудсмены болен 20 государств, председатель ПАСЕ и ОБСЕ", - сказала Москалькова.

По ее словам, такой состав участников говорит о признание конференции на международном уровне.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие пройдет 17 декабря. Впервые подобная конференция прошла в 2017 году.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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