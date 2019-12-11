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Жительницу Комсомольска-на-Амуре оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Ее обязали выплатить 50 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал местную жительницу за пропаганду нетрадиционных отношений среди молодежи, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Суд в Комсомольске-на-Амуре назначил штраф по статье Кодекса об административных правонарушениях "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" за пропаганду ЛГБТ", - сказал собеседник агентства. Ей назначен штраф в размере около 50 тыс. рублей.

В ноябре местные СМИ сообщали о задержании руководителя частного молодежного активистского театра-балагана "Мерак", осуществлявшего постановки в том числе о гендерных стереотипах, Юлии Цветковой. Правоохранительные органы возбудили в против нее уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов").

Расследование уголовного дела о распространении порнографии продолжается, сказал собеседник агентства. 26-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре находится под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияХабаровский край
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