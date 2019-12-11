В Твери к 2023 году построят детскую областную больницу

ТАСС, 11 декабря. Строительство новых корпусов детской областной больницы в Твери начнется в 2020 году, власти региона планируют завершить его в течение трех лет. Об этом в среду сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Решение о создании нового комплекса было принято весной 2017 года после пожара в старом корпусе медучреждения. Строительство будет вестись при участии госкорпорации "Ростех". Площадь клиники составит 50 тыс. кв. м, она будет рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Общий объем финансирования планируется на уровне 5,8 млрд рублей.

"К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. Планируем срок строительства 36 месяцев", - сказал Игорь Руденя.

По словам губернатора, для разработки проекта проводились консультации с московскими детскими больницами. В новом комплексе будет 17 отделений, варианты расположения помещений обсуждались с медперсоналом.

Запланировано также обустройство дорог, которые будут соединять больницу с Санкт-Петербургским шоссе и проектируемым Западным мостом, парковки для автомобилей, боксов для машин скорой помощи, вертолетной площадки.

"Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным. Мы обратились к президенту РФ с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей с разных регионов. Уверен, что такая компания, как "Ростех", имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект", - отметил Руденя.