Польша выдала россиянина, сбежавшего от наказания в колонии-поселении за ДТП

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Польши выдали россиянина, совершившего побег из колонии-поселения, где он отбывал наказание за ДТП.

Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, Евгений Иванов ночью в октябре 2011 года по дороге из Курска в Борисоглебск выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого погиб. 30 января 2012 года Тимский районный суд Курской области признал его виновным в ДТП, после рассмотрения дела еще в двух инстанциях, он был приговорен к двум годам и 11 месяцам в колонии-поселении. Но в октябре 2012 года, когда в сопровождении сотрудников ФСИН был доставлен для консультации в Курскую областную клиническую больницу, он совершил побег.

Спустя шесть лет, в августе 2018 года, было установлено его местонахождение в Польше. Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности (следственным отделом МВД по Курску в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание). В сопровождении спецконвоя Евгений Иванов доставлен в Москву.