{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы одобрил законопроект о передаче в МВД дел о распространении порнографии

Сейчас такие дела относятся к ведению прокуратуры

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.

"Поддерживаем и предварительно [ставим на пленарное заседание Госдумы] на 17 декабря", - сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Сейчас такие дела относятся к ведению прокуратуры. Согласно пояснительным материалам, с 2015 год по 2018 год на 22,7% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с распространением порнографии. Кроме того, статистика свидетельствует о росте числа нераскрытых преступлений.

"Сложности в своевременном установлении лиц, совершающих данные преступления, обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что фактически исключает возможность их раскрытия по горячим следам, как следствие, приводит к тому, что значительная часть преступлений остается нераскрытой", - отмечают разработчики.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госдума ратифицировала договоры с ОАЭ и Намибией о передаче осужденных
Документы призваны "способствовать защите прав и законных интересов российских граждан"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС