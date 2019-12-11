Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье расширили на 7 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Постановление о расширении территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае опубликовано в среду на сайте правительства РФ. Согласно документу, охраняемая природная территория увеличилась на 6,9 тыс. га на полуострове Гамова в Хасанском районе Приморья.

"Подписанным постановлением территория национального парка расширена за счет отнесения к ней земельных участков общей площадью 6928,28 га на территории Хасанского муниципального района Приморского края на полуострове Гамова. Эти земельные участки представляют собой типичные места обитания дальневосточного леопарда, имеют большое значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия южной части Приморского края", - говорится в пояснении к постановлению.

По информации пресс-служба нацпарка, инициатива о включении нового кластера принадлежала автономной некоммерческой организации "Дальневосточные леопарды". Этот прибрежный участок находился в собственности организации с 2017 года, а ранее на его территории располагался оленепарк, часть которого удалось сохранить.

"Благодаря общим усилиям, за последние годы популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза, - цитирует пресс-служба нацпарка его директора Виктора Бардюка. - Редкая кошка [леопард] возвращается на свои исконные места обитания. Однако обеспечить безопасность этого зверя, сохранность его кормовой базы и мест обитания очень сложно, если территория не является особо охраняемой. Новый кластер позволит расширить ареал хищника и сохранить его безопасность".

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 дальневосточных леопардов. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено уже не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят. Кроме того, там фиксируется максимальная плотность амурского тигра.