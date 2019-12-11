В Петербурге за сутки из-за лжеминирования эвакуировали почти 14 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. За последние сутки из-за писем с угрозами взрыва, поступающими в различные объекты Петербурга, эвакуировали около 14 тыс. человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"За минувшие сутки было осмотрено более 100 объектов, эвакуировано 13900 человек", - сказал собеседник агентства.

Письма с угрозами две недели назад начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и метрополитен. Все угрозы оказались ложными.

В региональном ГУ МВД журналистам сообщали, что полиция возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после анонимного звонка с ложным сообщением об угрозе взрыва. Злоумышленника задержали в городе Сестрорецке. Им оказался 56-летний ранее судимый и неработающий гражданин.