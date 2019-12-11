{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге за сутки из-за лжеминирования эвакуировали почти 14 тыс. человек

За минувшие сутки проверили более 100 объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. За последние сутки из-за писем с угрозами взрыва, поступающими в различные объекты Петербурга, эвакуировали около 14 тыс. человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"За минувшие сутки было осмотрено более 100 объектов, эвакуировано 13900 человек", - сказал собеседник агентства.

Письма с угрозами две недели назад начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и метрополитен. Все угрозы оказались ложными.

В региональном ГУ МВД журналистам сообщали, что полиция возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после анонимного звонка с ложным сообщением об угрозе взрыва. Злоумышленника задержали в городе Сестрорецке. Им оказался 56-летний ранее судимый и неработающий гражданин.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Крыму прошел "Марш живых" в память о расстрелянных евреях и крымчаках
Около 200 человек возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании бывшего сборного пункта, а затем с зажженными лампадами проследовали к расстрельному рву под Симферополем, где также отдали дань памяти погибшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС