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Ростовского водителя оштрафовали за перевозку Санта-Клауса в прицепленных к машине санях

Он должен будет выплатить 1 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Водителя, который перевозил переодетого в костюм Санта-Клауса мужчину в прицепленных к машине санях, привлекли к административной ответственности. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники ГИБДД установили и привлекли к административной ответственности водителя BMW, перевозившего пассажира в новогоднем костюме. Видео правонарушения появилось в СМИ 9 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель BMW везет по Ростову-на-Дону в прицепленных к машине санях мужчину в костюме Санта-Клауса.

По данным МВД, в отношении водителя составили административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). "В соответствии с санкциями данной статьи на него наложен административный штраф в размере 1 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияРостовская область
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