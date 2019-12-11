Ростовского водителя оштрафовали за перевозку Санта-Клауса в прицепленных к машине санях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Водителя, который перевозил переодетого в костюм Санта-Клауса мужчину в прицепленных к машине санях, привлекли к административной ответственности. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники ГИБДД установили и привлекли к административной ответственности водителя BMW, перевозившего пассажира в новогоднем костюме. Видео правонарушения появилось в СМИ 9 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель BMW везет по Ростову-на-Дону в прицепленных к машине санях мужчину в костюме Санта-Клауса.

По данным МВД, в отношении водителя составили административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). "В соответствии с санкциями данной статьи на него наложен административный штраф в размере 1 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.