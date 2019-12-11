В ГИБДД просят водителей не ездить на грани превышения нештрафуемого скоростного порога

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников считает недопустимым, когда водители превышают скоростной режим на 19 км/ч, укладываясь при этом в нештрафуемый порог и не получая за это штраф. Об этом говорится в официальном обращении главы ГИБДД к участникам социальной кампании "Однозначно".

"Мнение, что можно использовать нештрафуемые 19 км/ч, недопустимо. Такого не должно быть на дорогах нашей страны. Дорожные знаки должны пониматься однозначно", - сказал он.

Он также отметил, что безопасность дорожного движения является одной из приоритетных социально-экономических задач государства. "На заседании Президиума Госсовета, посвященного вопросам дорожной безопасности, президент России Владимир Путин обозначил в качестве ключевой задачи государства воспитание культуры вождения", - обратился Черников к участникам социальной кампании.

Социальная кампания "Однозначно" стала частью национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Она посвящена борьбе с превышением скорости на дорогах. С июля по октябрь 2019 года на трех федеральных телеканалах транслировался ролик "Знаки". Кампания прошла во всех федеральных округах, проведено 3 тыс. мероприятий.