Комитет Думы поддержал законопроект о штрафах за спекуляцию билетами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о штрафах за незаконную покупку и продажу билетов в театры, музеи и на концерты, смягчив при этом санкции. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект 17 декабря.

Как напомнил журналистам глава комитета Павел Крашенинников, к тексту изначально имелось много замечаний. "Поэтому для доработки положений ко второму чтению была создана рабочая группа, в которую также вошли представители комитета по культуре и Министерства культуры РФ", - сказал он.

При доработке законопроекта ко второму чтению были предложены дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета. Так, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета (в редакции первого чтения - от 700 тыс. до 1 млн рублей), они предусмотрены для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Штраф для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (в первой редакции - 100 тыс. до 300 тыс. рублей), а для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 тыс. до 400 тыс.).

"Таким образом, размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения", - отметил Крашенинников.

Протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной продажей билетов, будут составлять должностные лица Министерства культуры РФ.

При этом из законопроекта исключена административная ответственность за отказ организации исполнительских искусств, музея или уполномоченного ими лица возместить стоимость билета в случае отмены или переноса мероприятий по их инициативе. Как пояснил Крашенинников, компенсация за непредоставление оплаченной услуги осуществляется в гражданско-правовом порядке, поэтому предложенная норма может "повлечь возникновение двойной ответственности".