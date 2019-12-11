Около 10 тыс. человек приняли участие в климатической акции протеста у здания мэрии Сиднея

СИДНЕЙ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Порядка 10 тыс. человек вышли в среду к зданию мэрии Сиднея, протестуя против бездействия правительства в борьбе с климатическими изменениями и его неспособности противостоять масштабным лесным пожарам.

"Наша акция - это срочная мера в отношении правительства, поскольку мы уже реально сталкиваемся с человеческими жертвами и несем существенные потери из-за кризиса, вызванного климатическими изменениями. Наше правительство не признает связь между огромными пожарами и глобальным потеплением и отказывается принимать меры для борьбы с изменением климата", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС Хлоя Рафферти из природоохранной организации Uni Students for Climate Justice.

Среди требований протестующих - немедленное увеличение финансирования пожарных служб, обеспечение безопасности для работников, страдающих от дыма, включая возможность прекращения работы при высоких уровнях загрязнения воздуха, увеличение числа дней экстренного больничного, полученного в связи с загрязнением и обязательное оснащение кондиционерами всех общественных зданий. "Мы также требуем срочной остановки всех угольных, нефтяных и газовых проектов и перехода на возобновляемые источники энергии, прекращение экспорта ископаемого топлива и предоставление всем сотрудникам отрасли новых рабочих мест", - добавила Рафферти.

Как пояснили в оргкомитете Uni Students for Climate Justice, акция протеста поддерживается австралийской "Партией Зеленых", лидерами коренных народов Австралии, а также профсоюзом пожарных и работников береговой охраны. По подсчетам организаторов, к акции также присоединились порядка 10 тыс. жителей города, прошедших маршем по его центральным улицам.

Масштабные лесные пожары охватили северо-восток Австралии в середине октября и позднее распространились по всему восточному побережью континента. На территории штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, огнем уничтожено порядка 2,7 млн га леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. В результате пожаров погибли четыре человека и более 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были уничтожены более 700 жилых домов и около 2 тыс. административных и хозяйственных построек.

Также лесные пожары стали причиной резкого ухудшения качества воздуха в Сиднее. Во вторник, показатель качества воздухе в центральных районах города в несколько раз превысил показатель "опасно для жизни", а густой смог стал причиной срабатывания датчиков дыма в жилых домах и административных зданиях. В городе были отменены все мероприятия на открытом воздухе и временно прекращено паромное сообщение.