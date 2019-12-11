{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 10 тыс. человек приняли участие в климатической акции протеста у здания мэрии Сиднея

Они требуют увеличить финансирование пожарных служб, обеспечить безопасность страдающих от дыма работников и оснастить кондиционерами все общественные здания
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© Анна Аркаева/ТАСС
© Анна Аркаева/ТАСС
© Анна Аркаева/ТАСС
© Анна Аркаева/ТАСС

СИДНЕЙ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Порядка 10 тыс. человек вышли в среду к зданию мэрии Сиднея, протестуя против бездействия правительства в борьбе с климатическими изменениями и его неспособности противостоять масштабным лесным пожарам.

"Наша акция - это срочная мера в отношении правительства, поскольку мы уже реально сталкиваемся с человеческими жертвами и несем существенные потери из-за кризиса, вызванного климатическими изменениями. Наше правительство не признает связь между огромными пожарами и глобальным потеплением и отказывается принимать меры для борьбы с изменением климата", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС Хлоя Рафферти из природоохранной организации Uni Students for Climate Justice.

Среди требований протестующих - немедленное увеличение финансирования пожарных служб, обеспечение безопасности для работников, страдающих от дыма, включая возможность прекращения работы при высоких уровнях загрязнения воздуха, увеличение числа дней экстренного больничного, полученного в связи с загрязнением и обязательное оснащение кондиционерами всех общественных зданий. "Мы также требуем срочной остановки всех угольных, нефтяных и газовых проектов и перехода на возобновляемые источники энергии, прекращение экспорта ископаемого топлива и предоставление всем сотрудникам отрасли новых рабочих мест", - добавила Рафферти.

Как пояснили в оргкомитете Uni Students for Climate Justice, акция протеста поддерживается австралийской "Партией Зеленых", лидерами коренных народов Австралии, а также профсоюзом пожарных и работников береговой охраны. По подсчетам организаторов, к акции также присоединились порядка 10 тыс. жителей города, прошедших маршем по его центральным улицам.

Масштабные лесные пожары охватили северо-восток Австралии в середине октября и позднее распространились по всему восточному побережью континента. На территории штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, огнем уничтожено порядка 2,7 млн га леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. В результате пожаров погибли четыре человека и более 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были уничтожены более 700 жилых домов и около 2 тыс. административных и хозяйственных построек.

Также лесные пожары стали причиной резкого ухудшения качества воздуха в Сиднее. Во вторник, показатель качества воздухе в центральных районах города в несколько раз превысил показатель "опасно для жизни", а густой смог стал причиной срабатывания датчиков дыма в жилых домах и административных зданиях. В городе были отменены все мероприятия на открытом воздухе и временно прекращено паромное сообщение.

Теги
Австралия
Реклама на ТАСС
В Крыму прошел "Марш живых" в память о расстрелянных евреях и крымчаках
Около 200 человек возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании бывшего сборного пункта, а затем с зажженными лампадами проследовали к расстрельному рву под Симферополем, где также отдали дань памяти погибшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС