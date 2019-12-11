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Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в угрозах судье Криворучко

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным заключение под стражу на два месяца уроженца Удмуртии Алексея Вересова, обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах московскому судье Алексею Криворучко, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судья.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы.

Согласно материалам дела, Вересов родился 1973 году в одном из сел Удмуртии, где и живет в настоящее время. Он получил среднее образование, женат, не работает.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над участником несогласованного митинга 3 августа в Москве Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела был задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Вересов и Ерзунов содержатся под стражей, Половец отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, Ерзунов является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.

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