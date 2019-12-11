Опрос: более 40% россиян перепроверяют диагноз, поставленный врачом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 40% жителей России не доверяют поставленному диагнозу и предпочитают перепроверять назначение врача. Об этом сообщил в среду на круглом столе в ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

"Мы спросили, приходилось ли вам или не приходилось в течение последних трех-пяти лет перепроверять поставленный врачом диагноз, назначенные им лекарства, например, обращаться к другому специалисту с теми же жалобами, советоваться с близкими или фармацевтом по поводу обоснованности приема назначенных препаратов. 41% [респондентов] сказал, что да, такого рода практика имела место быть. 59% сказали, что нет, не приходилось. Достаточно очевидно, что ситуация далека от идеала", - сказал он.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, представленного Родиным, чаще всего за консультациями к другим специалистам, советам к близким или фармацевтам обращались респонденты в возрасте от 25 до 44 лет, при этом более 70% людей в возрасте старше 60 лет доверяют врачам. Три четверти опрошенных считают, что контролировать качество и работу медицинских учреждений в РФ должны независимые структуры. Половина россиян также отметили, что при финансировании государственных медучреждений должны оцениваться качество работы, число обращений пациентов и жалоб.

Почти каждый третий респондент заявил о пользе услуг страховых представителей. В частности, таких функций как, защита прав при врачебных ошибках, информирование о том, куда обращаться в случае некачественной медпомощи, о правах пациента и перечне бесплатных услуг. "В поиске инструментов, которые могли бы способствовать восстановлению доверия, россияне как видели, так и продолжают видеть медицинских представителей, институт работает", - пояснил Родин.

Он добавил, что в случае врачебной ошибки, пациенты предпочтут обратиться в прокуратуру (42%), в страховую компанию (23%), к страховому представителю (14%). Каждый третий готов пойти к главврачу или позвонить на горячую линию Минздрава. "Тут мы видим, что в этом случае респонденты настроены на достаточно жесткое реагирование этих вопросов - сначала идут в прокуратуру, на втором месте появляется попытка решить эту проблему внутри этой системы. Половина говорит, что внутри системы это решить вряд ли удастся и нужно обращаться в силовую структуру", - добавил представитель ВЦИОМ.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 1 декабря по заказу Центра социального проектирования "Платформа". Участие в опросе приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.