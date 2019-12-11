{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

Опрос: более 40% россиян перепроверяют диагноз, поставленный врачом

Чаще всего за консультациями к другим специалистам обращаются пациенты в возрасте от 25 до 44 лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 40% жителей России не доверяют поставленному диагнозу и предпочитают перепроверять назначение врача. Об этом сообщил в среду на круглом столе в ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

"Мы спросили, приходилось ли вам или не приходилось в течение последних трех-пяти лет перепроверять поставленный врачом диагноз, назначенные им лекарства, например, обращаться к другому специалисту с теми же жалобами, советоваться с близкими или фармацевтом по поводу обоснованности приема назначенных препаратов. 41% [респондентов] сказал, что да, такого рода практика имела место быть. 59% сказали, что нет, не приходилось. Достаточно очевидно, что ситуация далека от идеала", - сказал он.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, представленного Родиным, чаще всего за консультациями к другим специалистам, советам к близким или фармацевтам обращались респонденты в возрасте от 25 до 44 лет, при этом более 70% людей в возрасте старше 60 лет доверяют врачам. Три четверти опрошенных считают, что контролировать качество и работу медицинских учреждений в РФ должны независимые структуры. Половина россиян также отметили, что при финансировании государственных медучреждений должны оцениваться качество работы, число обращений пациентов и жалоб.

Почти каждый третий респондент заявил о пользе услуг страховых представителей. В частности, таких функций как, защита прав при врачебных ошибках, информирование о том, куда обращаться в случае некачественной медпомощи, о правах пациента и перечне бесплатных услуг. "В поиске инструментов, которые могли бы способствовать восстановлению доверия, россияне как видели, так и продолжают видеть медицинских представителей, институт работает", - пояснил Родин.

Он добавил, что в случае врачебной ошибки, пациенты предпочтут обратиться в прокуратуру (42%), в страховую компанию (23%), к страховому представителю (14%). Каждый третий готов пойти к главврачу или позвонить на горячую линию Минздрава. "Тут мы видим, что в этом случае респонденты настроены на достаточно жесткое реагирование этих вопросов - сначала идут в прокуратуру, на втором месте появляется попытка решить эту проблему внутри этой системы. Половина говорит, что внутри системы это решить вряд ли удастся и нужно обращаться в силовую структуру", - добавил представитель ВЦИОМ.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 1 декабря по заказу Центра социального проектирования "Платформа". Участие в опросе приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Реклама на ТАСС
В Крыму прошел "Марш живых" в память о расстрелянных евреях и крымчаках
Около 200 человек возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании бывшего сборного пункта, а затем с зажженными лампадами проследовали к расстрельному рву под Симферополем, где также отдали дань памяти погибшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС