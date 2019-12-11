В московских школах установят ящики для хранения телефонов детей во время уроков

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Проект по установке в школах специальных ящиков для хранения телефонов детей во время уроков будет внедрен в образовательных учреждениях Москвы и Московской области. Об этом сообщила в среду глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Буквально на днях в Сочи состоялся Международный форум добровольцев, национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал проект "Мир вокруг". На безвозмездной основе центр будет предоставлять школам ящики для хранения смартфонов, которые будут устанавливаться в школьных классах, и дети будут убирать в них телефоны в ходе занятий. Первые регионы, где будет апробирован этот проект, - это Москва и Московская область", - сказала Гумерова, выступая на пленарном заседании Совфеда в среду.

Она уточнила, что демонстрационный образец такого ящика установлен на входе в зал заседаний Совета Федерации, чтобы сенаторы знали о такой возможности. Глава комитета СФ также пояснила ТАСС, что решение об установке таких ящиков будут принимать управляющие советы школ с учетом мнения педагогов, родителей и детей.

По словам Гумеровой, в двух регионах России детям полностью запрещено пользоваться смартфонами в школах - это Чеченская Республика и Белгородская область. Ограничения на пользование телефонами существуют и во многих частных школах России.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой поинтересоваться во время региональной недели тем, как работают рекомендации по ограничению использования телефонов во время занятий в школах. "Поинтересуйтесь, какова реакция родителей, педагогической общественности, какие сложились практики. Мы по итогам года должны такой мониторинг провести и подумать, нужно ли совершенствовать эти рекомендации либо [предложить] какие-то иные меры из того опыта, который накоплен в субъектах", - сказала спикер Совфеда.

Ящики на безвозмездной основе

Как сообщила ТАСС председатель попечительского совета национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, первый такой ящик для телефонов на безвозмездной основе будет установлен 16 декабря в подмосковной школе. Она добавила, что у центра есть "колоссальный запрос от школ на установку таких ящиков для смартфонов". "Естественно, что каждая школа самостоятельно принимает решение об установке. Мы лишь предложили идею как можно организовать хранение смартфонов во время уроков, чтобы это было всем удобно", - пояснила Мильская.

В июле этого года в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей прозвучало предложение об ограничении использования детьми смартфонов в школах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу совместно с Рособрнадзором и Российской академией образования по вопросу о порядке использования телефонов в школах.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предложили переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики рекомендовали школам при необходимости создавать места хранения мобильных телефонов учеников.