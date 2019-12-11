На президентские гранты в первом конкурсе 2020 года претендуют 8,5 тыс. проектов НКО

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 8,5 тыс. проектов, созданных некоммерческими организациями (НКО), допущены до основного этапа первого конкурса президентских грантов 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Фонда президентских грантов.

"Около 8,5 тыс. проектов направлено на независимую экспертизу (основного этапа конкурса - прим. ТАСС) по итогам заседания объединенного экспертного совета", - говорится в сообщении.

Всего на этот конкурс с 15 октября по 25 ноября поступило более 9,3 тыс. проектов от 7,9 тыс. НКО из всех регионов страны.

"Самые распространенные ошибки - подача заявки организацией, которая по положению просто не может являться участником конкурса (например, муниципальным учреждением), подача заявки лицом, личность или полномочия которого не подтверждены. Как правило, ошибки допускаются заявителями из-за невнимательности, спешки и чаще всего - при подаче заявки в последний день", - отмечается в сообщении.

Итоги конкурса будут подведены в феврале будущего года, а финансирование победители смогут получить с марта. Прием заявок на следующий конкурс начнется 26 февраля.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов. Они провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. С момента создания Фонда президентских грантов было проведено семь конкурсов, на них было подано более 62,5 тыс. проектов, созданных более чем 24,1 тыс. НКО. По итогам шести конкурсов 10,5 тыс. проектов получили поддержку на общую сумму более 22 млрд рублей.