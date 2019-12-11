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Депутаты Петербурга предложили ограничить рекламу перед киносеансами до 10 минут

Также предлагается запретить показывать ролики после указанного в расписании времени начала сеанса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Санкт-Петербурга направили в Госдуму инициативу, предусматривающую ограничение времени рекламы перед началом кино- и видеосеансов в российских кинотеатрах до 10 минут. Решение обратиться с таким предложением в федеральный парламент приняли в среду на пленарном заседании законодательного собрания, сообщили журналистам в аппарате одного из авторов инициативы депутата Дениса Четырбока.

"Петербургские депутаты окончательно определились с продолжительностью рекламы в кино - не более 10 минут. Документ направлен в Госдуму ", - говорится в сообщении, распространенном аппаратом по итогам голосования.

Кроме ограничений по длительности рекламного блока, поправки предполагают, что ролики нельзя показывать после указанного в расписании времени начала сеанса. Авторы документы пояснили, что продолжительный показ рекламы фактически вводит потребителей в заблуждение по одному из "существенных условий оказания услуги".

В аппарате петербургского парламентария добавили, что ранее в поддержку этой инициативы уже высказался зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

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РоссияСанкт-Петербург
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