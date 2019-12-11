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Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Видеотрансляция

Основная тема заседания - подготовка к проведению Года памяти и славы

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание организационного комитета "Победа".

Основная тема заседания - подготовка к проведению Года памяти и славы, сохранение памяти о Великой Отечественной войне и предотвращение фальсификации ее истории.

Указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" глава государства подписал в июле.

Оргкомитет "Победа" был создан в августе 2000 года. Он разрабатывает предложения президенту РФ по определению приоритетных направлений государственной политики в области патриотического воспитания, решению проблем ветеранов. Кроме того, комитет готовит и проводит мероприятия в связи с памятными событиями в военной истории России, а также координирует работу органов власти, общественных организаций и граждан по этим направлениям. В состав оргкомитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы и министерств, а также полпреды президента в федеральных округах и представители ряда общественных организаций.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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