Путин убежден, что институт уполномоченных по правам ребенка доказал свою востребованность

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил институт уполномоченных по правам ребенка в РФ с десятилетием, отметив, что деятельность детских омбудсменов заслуживает признания и уважения. Приветственное обращение президента зачитала детский омбудсмен Анна Кузнецова в среду на координационном совете уполномоченных по правам ребенка в РФ.

"Хочу подчеркнуть, что деятельность уполномоченных по правам ребенка заслуживает самого искреннего признания и уважения", - говорится в обращении Путина.

Президент РФ отметил, что созданный в 2009 году институт уполномоченных по правам ребенка реальными инициативами и начинаниями "доказал свою востребованность, истинный механизм в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан страны".

"За прошедшее время многое сделано для решения серьезных задач в сфере охраны общественного статуса и авторитета семьи, совершенствования нормативной правовой базы", - напомнил президент.

Глава государства отметил, что в связи с принятием закона об уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ "благородная миссия по защите детства выходит на новый уровень". "В регионах выстраивается работа по приоритетному направлению в рамках десятилетия детства, имею в виду улучшение демографической ситуации, формирование эффективной региональной семейной политики, внедрение инновационных подходов к таким проблемам, как укрепление и защита института семьи, создание современной и безопасной инфраструктуры, нацеленной на гармоничное развитие подрастающего поколения", - подчеркнул он.