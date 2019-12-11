"Евровидение" и падение Берлинской стены. Что россияне искали в Google в 2019 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный песенный конкурс "Евровидение" и 30-летие падения Берлинской стены возглавили запросы российского сегмента поисковой системы Google в 2019 году. Об этом сообщила журналистам в среду глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева.

"Традиционно "Событиями года" становятся крупные премии, которые повторяются из года в год, и сегодня вы видите, что на первом месте "Евровидение", на девятом месте "Оскар", футбольные матчи и чемпионат мира по хоккею", - сказала Кондратьева.

Исключениями из этого правила для 2019 года стали 30-летие падения Берлинской стены (второе место), пожары в соборе Парижской Богоматери (пятое место) и в Магнитогорске (шестое место). Выборы президента Украины оказались на седьмом месте в рейтинге запросов пользователей.

В категорию "Люди года", по версии "Google Поиска", вошли россияне за единственным исключением: президент Украины Владимир Зеленский занял четвертую строчку рейтинга. "Почти все люди являются публичными и давно известными, но если вы посмотрите на три имени - Жуков (Егор Жуков, студент Высшей школы экономики (ВШЭ), приговоренный к условному заключению за публичные призывы к экстремизму - прим. ТАСС), Голунов (Иван Голунов, журналист интернет-издания "Медуза" - прим. ТАСС), Устинов (актер Павел Устинов - прим. ТАСС), то этих людей никто практически не знал, за исключением узкого круга", - отметила Кондратьева.

Топ-10 быстрорастущих запросов в категории "Люди года" возглавила певица Юлия Началова, ушедшая из жизни 16 марта 2019 года, вторым по популярности стал рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), скончавшийся 3 февраля 2019 года. Также в рейтинг попали актриса Анастасия Заворотнюк, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер (скончалась 6 августа), журналист Сергей Доренко (скончался 9 мая), продюсер Бари Алибасов.

Категорию поиска "Фильмы" возглавила одна из главных премьер года - "Джокер". В рейтинг вошли также "Мстители: Финал", "Капитан Марвел", "Король Лев" и "Полицейский с Рублевки".

Сериалы и свадьбы

Сериал "Игра Престолов" возглавил рейтинг самых популярных сериалов по результатам исследования поисковых запросов россиян в Google.

"В этом году случилось историческое событие - завершился один из самых известных сериалов в истории - "Игры престолов". Фанаты отреагировали на финальные эпизоды неоднозначно и обсуждали их спустя несколько месяцев, - отметила она. - Даже для нашего ролика "Год в поиске" пользователи прислали множество видео, связанных с этим событием. Второе место занял американский сериал "Чернобыль" о событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а тройку лидеров замыкает турецкий "Ветреный".

В десятку также вошли "Султан моего сердца", "Жестокий Стамбул", "Мамы чемпионов" и другие.

Кондратьева также отметила, что российские пользователи следили за светскими событиями. Год особенно запомнился громкими свадьбами. Лидерами категории стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. Среди других заметных событий стали свадьба Потапа и Насти Каменских, а также ведущей Насти Ивлеевой и Элджея.