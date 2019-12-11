Песков заявил, что Путин точно не будет смотреть "Слугу народа" с Зеленским в главной роли

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Он [глава государства] не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел ["Слугу народа"], и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в среду.

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа".

Песков признался, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал. "ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно", - отметил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, "тут главное - приобрести сериал, соблюдать все авторские права".

"Слуга народа"

По сюжету сериала, главный герой - учитель истории Василий Петрович Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг - коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Сериал придумала студия "Квартал 95" - компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. Также сериал был куплен стриминговым гигантом Netflix под названием Servant of the People, а на российском телевидении "Слугу народа" впервые покажут на канале ТНТ.

Кроме Зеленского, который известен как актер комедийных фильмов "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий", в сериале сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и другие.