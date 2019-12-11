Госдума ратифицировала договоры с ОАЭ и Намибией о передаче осужденных

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду ратифицировала договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Согласно пояснительным материалам, договор был подписан в Москве 26 июня 2019 года "в целях регламентации российско-эмиратских отношений по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы", он призван "способствовать защите прав и законных интересов российских граждан".

"В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством", - говорится в пояснительной записке. В тексте подробно обозначены условия передачи осужденных. В частности, согласно тексту документа, должно иметься "добровольное письменное согласие осужденного на передачу", а совершенное им преступление в стране, куда он направится отбывать наказание, также предусматривает лишение свободы.

В соответствии с еще одной статьей договора после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора.

Согласно договору, "в передаче осужденного может быть отказано, если государство вынесения приговора считает, что такая передача может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам". Уголовно-процессуальным кодексом РФ соответствующее основание для отказа в передаче осужденного не предусмотрено. В связи с этим договор подлежит ратификации.

Одновременно с этим Госдума ратифицировала аналогичный договор с Намибией, подписанный 17 июня 2019 года. Он также предусматривает, что лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из стран - участниц договора, может быть передано на территорию другой страны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Документ допускает возможность отказа в передаче, если государство вынесения приговора считает, что передача осужденного могла бы нанести ущерб его суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам.