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Суд в Липецке оштрафовал на 500 тыс. рублей мужчину за публичное оправдание терроризма

Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

ТАСС, 11 декабря. Суд в Липецке вынес обвинительный приговор мужчине по делу о публичном оправдании терроризма и назначил ему штраф 500 тыс. рублей, сообщила в среду журналистам пресс-служба УФСБ по Липецкой области.

"2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Липецке вынес обвинительный приговор по делу о публичном оправдании терроризма. В суде житель Липецкой области признал свою вину полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы УФСБ по Липецкой области, мужчина публично оправдывал терроризм на своем аккаунте в интернете, в частности, в марте 2017 года он разместил в открытом доступе аудиозаписи с призывами к террористической деятельности.

Теги
РоссияЛипецкая область
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