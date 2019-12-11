Песков: ошибка в телесюжете о крушении MH17 не подрывает доверия к Первому каналу

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ошибка в телесюжете Первого канала о крушении пассажирского Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" не подрывает доверия к этому государственному каналу, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вовсе не подрывает [доверие к госканалу]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что эта ошибка подрывает доверие к телеканалу.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил в интервью журналу New Yorker о редакционной ошибке при подготовке в ноябре 2014 года телесюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing-777 мог быть атакован украинским истребителем.

Представитель Кремля добавил, что "вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы".

"В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть", - сказал Песков.