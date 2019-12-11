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Глава Якутии: каждый пятый житель арктических районов региона живет за чертой бедности

При этом глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в целом Якутия является "демографически благополучным регионом" - там наблюдается естественный прирост населения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Качество жизни в арктических районах Якутии остается ниже, чем в целом по региону: уровень регистрируемой безработицы там в 2,5 раза выше среднего, за чертой бедности живет практически каждый пятый житель таких территорий. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на заседании Ленского клуба - площадки для обсуждения проблем Дальнего Востока в среду.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, дальневосточные регионы по всем ключевым социально-экономическим показателям должны выйти на уровень выше среднего по России.

"Почти 20% жителей Арктической зоны республики живут за чертой бедности. Уровень регистрируемой безработицы - в 2,5 раза выше среднереспубликанского и составляет 4,5%. Выше и уровень смертности - 9,9%, [тогда как] среднереспубликанский - 7,8%", - сказал он.

Николаев отметил, что в целом Якутия является "демографически благополучным регионом" - там наблюдается естественный прирост населения. Однако число жителей арктических районов республики с 1990 года сократилось более чем в два раза - со 148 тыс. до 67 тыс. человек.

По его словам, для решения этих проблем нужны "неординарные меры", а не отдельные мероприятия. Николаев отметил, что в Якутии, в частности, создано министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, которое координирует все проекты в Арктической зоне республики. "Теперь в каждой госпрограмме республики в обязательном порядке закреплен арктический раздел. Начнет также действовать комплексная программа развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных народов Севера до 2024 года", - добавил он. Кроме того, в арктических районах Якутии были отменены отдельные налоги; впервые за три десятилетия началось расселение аварийного жилья. Строят новые социальные объекты, транспортную инфраструктуру.

Ленский клуб - новая площадка, на которой федеральные эксперты и представители регионов обсуждают актуальные проблемы регионов Дальнего Востока, в том числе арктических территорий. Первое заседание клуба прошло летом в Якутске и было посвящено получению современных компетенций.

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