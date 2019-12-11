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Более половины россиян имеют среднее и высшее образование

Согласно докладу РАНХиГС только 5% не получили полное среднее образование

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Порядка 57% россиян окончили учреждения среднего и высшего образования, только 5% не имеют полного среднего образования. Об этом говорится в докладе Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Доля людей, окончивших учреждения среднего и высшего профессионального образования - 57%. Группа населения с образованием ниже полного среднего в России самая низкая из всех рассматриваемых стран: всего 5%", - отмечают специалисты ФИРО РАНХиГС.

Как говорится в докладе, Россия занимает одно из ведущих мест в мире по доле граждан с третичным образованием, уступая Ирландии и Канаде. Однако уровень занятости населения с полным средним образованием в России значительно уступает показателям стран входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ФИРО предполагают, что это связано с низкой практической ориентированностью российского среднего образования. "По профессионально-техническим программам в России практические навыки имеют примерно 11% молодых людей в возрасте 17 лет. В развитых странах 42% "выпускников полного среднего образования" вместе с дипломом получают признаваемый на рынке труда документ о профессиональной подготовке", - отмечают эксперты.

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