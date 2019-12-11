В компании "ВСМПО-Ависма" опровергли подачу гендиректором иска к сайту "Компромат.ру"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин не подавал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к интернет-сайту "Компромат.ру". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"Михаил Воеводин не подавал никаких исков к электронному периодическому изданию "Компромат.ру" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сведения, опубликованные ранее, не соответствуют действительности", - сказали в компании.

В Пресненском суде агентству подтвердили лишь то, что в суд поступил иск от Михаила Воеводина к интернет-сайту "Компромат.ру", однако не смогли уточнить других данных о его личности.