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Москалькова: законопроект об отмене уголовного преследования крымчан находится в Раде

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что парламент Украины пока не готов к принятию этого решения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Верховной раде находится проект закона об отмене уголовного преследования жителей Крыма со стороны украинских властей.

"Мы на эту тему неоднократно вели переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады Людмилой Денисовой, и мне кажется, понимание есть. И есть проект закона о прекращении уголовных дел в отношении крымчан. Но, я так понимаю, парламент Украины пока не готов к принятию этого решения [принятию законопроекта]", - сказала Москалькова в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что более 6 тыс. жителей Крыма находятся под уголовным преследованием со стороны Украины.

По словам Москальковой, людей нельзя преследовать за выбор какого-либо гражданства.

Она также отметила, что международные инстанции стремятся дистанцироваться от проблемы преследования жителей Крыма.

Теги
УкраинаМоскалькова, Татьяна НиколаевнаКрым
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