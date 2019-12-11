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Госдума разрешает переводить осужденных в регионы, где живут их родственники

В случае отсутствия в субъекте РФ соответствующего исправительного учреждения заключенный направляется в ближайший регион, а не в любой иной, как сейчас

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит переводить осужденных в колонии в тех регионах, где проживают их ближайшие родственники.

Необходимые поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс. Его действующая редакция предусматривает, что осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в том субъекте РФ, в котором они проживали или где им был вынесен приговор. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности они могут быть переведены в другие регионы.

Согласно законопроекту, по письменному заявлению осужденного, либо по заявлению одного из его близких родственников и по решению Федеральной службы исполнения наказаний при наличии такой возможности он может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, где живут его родные. Если в данном регионе нет колонии нужного типа, то заключенный переводится в регион, который находится ближе к месту проживания родственников. Под близкими родственниками подразумеваются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Помимо этого, уточняется, что в случае отсутствия в субъекте РФ по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения предусмотренного приговором типа, заключенный направляется в ближайший регион, а не в любой иной, как сейчас.

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Россия
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