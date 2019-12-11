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Найденных в Оренбурге краснокнижных черепах перевезли в Ростовскую область для лечения

Большая часть животных находится в критическом состоянии, сообщил директор по науке Южного парка птиц "Малинки"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Среднеазиатские сухопутные черепахи занесенного в Красную книгу вида, которых обнаружили в октябре в одном из гаражей в Оренбурге, доставили в Ростовскую область для реабилитации. Об этом в среду сообщил ТАСС директор по науке Южного парка птиц "Малинки" Николай Усик.

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"Сегодня доставили. Большая часть черепах находится в критическом состоянии. Мы будем лечить, создавать им нужные условия, проводить мероприятия, которые позволят максимальному количеству черепах насколько возможно выжить", - сказал он.

По словам Усика, черепахи с октября не были в необходимых для них условиях. "На протяжении больше четырех месяцев они не находились при нужной температуре и не имели нужного корма, возможности его съесть и переварить", - сказал специалист.

Усик отметил, что в парк передали несколько сотен черепах. "После реабилитации часть черепах останется в нашем парке, часть будет передана в зоопарки Союза зоопарков и аквариумов России", - сказал он.

Ранее стало известно, что оренбургские полицейские передали сухопутных черепах, незаконно завезенных из Казахстана, членам Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР): Южному парку птиц "Малинки" и ООО "Аквариальный комплекс Аква Лого".

Полиция возбудила уголовное дело о контрабанде (226.1 УК РФ). Задержаны гражданка одного из государств Средней Азии и житель Саракташского района Оренбургской области. Суд арестовал подозреваемую, мужчина отправлен под домашний арест.

Теги
РоссияРостовская область
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