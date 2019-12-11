ЦИК обязал ВГТРК компенсировать трем думским партиям эфирное время в декабре

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России по итогам ноября установил, что освещение деятельности четырех парламентских партий на телеканалах ВГТРК в этом месяце было неравномерным из-за съезда "Единой России", недостающее время должно быть компенсировано в декабре КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Соответствующее постановление было принято в среду на заседании комиссии.

"Итак, 8 часов 10 минут - освещение "Единой России". Как видите, здесь отклонение больше установленной нормы. У КПРФ - 4 часа 59 минут, у ЛДПР - 5 часов 28 минут, у "Справедливой России" - 5 часов 29 минут", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина, добавив, что такая разница обусловлена трансляцией съезда "Единой России" 23 ноября телеканалом "Россия-24".

По ее словам, в соответствии с законом ЦИК обязан предоставить компенсацию трем партиям в следующем месяце. "В проекте постановления указано о необходимости компенсировать федеральный телеэфир КПРФ - 3 часа 11 минут, ЛДПР - 2 часа 42 минуты и "Справедливой России" - 2 часа 41 минуту", - отметила Гришина.

ЦИК РФ проводит мониторинг равенства доступа парламентских партий к телерадиоэфиру в соответствии с законом, принятым весной 2009 года. Согласно ему, всем партиям, представленным в Госдуме, гарантирован равный доступ к эфиру телерадиовещательных компаний, учредителем которых является государство. В настоящее время это ВГТРК, в состав которой входят телеканалы "Россия", "Вести", радиостанции "Радио России", "Маяк", "Вести FM", а также региональные телекомпании, вещающие во всех субъектах РФ.

Определение порядка и методики учета эфирного времени и контроль за его предоставлением возложен на Центризбирком. Учет проводится с 1 сентября 2009 года. По требованиям ЦИК, отклонения в освещении партий не должно превышать 3%, при этом учитываются сообщения, в которых содержатся ключевые слова, указывающие на них, засчитывается видеоряд, если в нем присутствует изображение эмблемы или флаг партии. Информация о деятельности депутатов и членов руководящих органов партий не идет в зачет, "если она не связана с деятельностью парламентской партии и при отсутствии в информационном сообщении указания на принадлежность соответствующей партии или фракции".