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Умер Юрий Лужков

Источник: Лужков будет захоронен рядом с писателем Михалковым на Новодевичьем кладбище

Гражданская панихида по политику пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря в возрасте 83 лет, будет захоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, соавтора текста гимна Советского Союза и автора текста гимна РФ Сергея Михалкова. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в мэрии.

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"Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище 12 декабря. По уточненному графику, гроб будет доставлен к 15:30. Могила Лужкова расположена на пятом участке непосредственно рядом с захоронением советского писателя Сергея Михалкова и недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова", - сказал собеседник.

Он уточнил, что гражданская панихида пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря до отпевания. Прощальные речи присутствующие смогут сказать, начиная с 09:30. Отпевание начнется с 11:00. Как сообщалось, его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Депутаты Мосгордумы 11 декабря начали заседание с минуты молчания в память о бывшем мэре столицы.

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Лужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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