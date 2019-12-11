Источник: Лужков будет захоронен рядом с писателем Михалковым на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря в возрасте 83 лет, будет захоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, соавтора текста гимна Советского Союза и автора текста гимна РФ Сергея Михалкова. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в мэрии.

"Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище 12 декабря. По уточненному графику, гроб будет доставлен к 15:30. Могила Лужкова расположена на пятом участке непосредственно рядом с захоронением советского писателя Сергея Михалкова и недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова", - сказал собеседник.

Он уточнил, что гражданская панихида пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря до отпевания. Прощальные речи присутствующие смогут сказать, начиная с 09:30. Отпевание начнется с 11:00. Как сообщалось, его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Депутаты Мосгордумы 11 декабря начали заседание с минуты молчания в память о бывшем мэре столицы.