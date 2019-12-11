СФ одобрил закон о временном запрете на выезд из РФ для отставных сотрудников ФСБ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.

Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, в действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина РФ на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего. Сенатор отметила, что законом предполагается расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы.

Как подчеркнул глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас, предлагаемая мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ. "Закон направлен на то, чтобы защитить их от неправого воздействия. Чтобы при пересечении границы к ним не были предъявлены какие-либо надуманные требования, особенно если они были допущены к вопросам государственной тайны", - уточнил парламентарий.