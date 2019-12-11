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Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение антитеррористических мер

Документ вводит административные штрафы до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который вводит административные штрафы до 500 тыс. рублей за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, в том числе принадлежащих религиозным организациям.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он дополняется новой статьей - "Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций". Согласно ей, за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (либо дисквалификация на срок до трех лет), для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отдельный пункт предусматривает аналогичные санкции за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций. Отличие заключается в том, что штрафы для юридических лиц в этом случае составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу со дня его официального опубликования, исключая положения, предусматривающие ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций. Для этих норм предусмотрен срок вступления в силу с 1 мая 2020 года.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, принятие закона "позволит повысить безопасность мест массового пребывания людей".

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