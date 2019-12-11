Эксперт: нужно разработать программу поддержки пострадавших в теракте - "Матери Беслана"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Программа поддержки пострадавших в терактах должна быть разработана в России. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС председатель организации "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

"Во время теракта в школе №1 в Беслане люди пережили страшную трагедию, никто не вышел оттуда здоровым. Они получили физические и психологические травмы и нельзя оставлять их наедине со своими проблемами. Также, как людей, переживших теракты в других регионах страны. Необходима программа по оказанию им помощи", - сказала Дудиева.

По ее словам, в настоящее время одной из острых проблем у бывших заложников и потерявших в теракте близких является отсутствие психолого-психиатрической помощи. В ней, по словам Дудиевой, нуждаются десятки людей, проблемы, связанные с психосоматикой особенно обострились в этом году, в 15-ю годовщину трагедии.

"Весь этот месяц мы заняты тем, что ищем специалистов для потерпевших. Так, у Марианны Кокаевой на протяжении нескольких лет имеются положительные анализы и показатели МРТ. Но у нее начинаются обмороки, низкое давление, страх - все, что связано с психосоматикой. И таких, как она, много. Мы готовим списки людей, которым нужны консультации соответствующих специалистов", - пояснила она.

Обращения о помощи комитет направлял российскому педиатру Леониду Рошалю и психиатру Зурабу Кекелидзе. Также 10 бывших заложников нуждаются в высокотехнологичном лечении. В теракте они получили тяжелые увечья. "Будем надеяться, что эта статья будет исполняться и помощь будет оказана, будет разработана программа, база данных, кому государство должно помочь", - отметила Дудиева.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.

О теракте

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер один в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из ни 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.