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Под Кировом начали выпуск сердечно-сосудистого препарата, который покроет потребность РФ

Препарат "Конкор" необходим для лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности
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© Мария Шевченко/ТАСС

КИРОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Немецкая компания Merck начала на мощностях российской биофармацевтической компании "Нанолек" в Кировской области выпуск полного цикла препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что позволит полностью закрыть потребность российского рынка. Об этом сообщил в среду заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян во время видеомоста Москва - Киров, посвященного началу производства.

Препарат "Конкор", предназначенный для лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, будут полностью - от субстанции до упаковки - выпускать по немецкой технологии в поселке Левинцы. По данным "Нанолека", объем инвестиций в производство составил 1 млрд рублей, плановый объем выпуска после выхода на полную мощность в 2021 году составит 650-700 млн таблеток.

"Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают первенство среди самых распространенных и опасных заболеваний XXI века. По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 30% всех смертей во всем мире приходятся на данное заболевание, а в России этот показатель достигает 50%. Запуск лекарственного препарата по полному циклу у нас, в Кировской области, - это значимое событие. Важно, что препарат будет в полной мере обеспечивать потребности всего российского населения", - сказал Саканян.

По данным компании Merck, производство лекарственных препаратов немецкой компании на заводе в Кирове началось весной 2016 года, в течение двух с половиной лет российские и немецкие специалисты работали над развитием проекта, после чего 12 декабря 2018 Merck и "Нанолек" объявили о выходе на полный цикл производства линейки препаратов для лечения преддиабета и сахарного диабета второго типа. По словам генерального директора Merck Biopharma в России и СНГ Маттиаса Вернике, кировская производственная площадка отвечает международным требованиям и стандартам, что позволяет локализовать производство препаратов в Кирове по немецким технологиям.

Merck - старейшая в мире химико-фармацевтическая компания, основанная Фридрихом Якобом Мерком в Дармштадте (Германия) в 1668 году. Компания занимается разработкой и производством инновационной, высококачественной и высокотехнологичной продукции в фармацевтической, химической и биологической отраслях. Основными собственниками является семья Мерк. Компания Merck работает в России с 1898 года, на сегодняшний день в России в компании Merck работает около 400 человек.

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в России, также компания производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других.

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РоссияКировская область
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