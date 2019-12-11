На Кубани депутаты поддержали расширение географии взимания курортного сбора

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали инициативу расширения территорий, участвующих в проекте курортного сбора, который будет взиматься также в Ейском городском и Должанском сельском поселениях Ейского района, Туапсинском городском и Тенгинском сельском поселениях Туапсинского района.

"Законопроект принят", - сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Уточняется, что спорные моменты с включением в список территории, где собирается курортный сбор, Туапсинского городского округа, будут обсуждаться дополнительно. Председатель ЗСК поручил профильному комитету эти вопросы детально проработать и вернуться к их обсуждению в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в 2018 году количество выплачивающих курортный сбор на Кубани превысило 1,56 млн человек, при этом 318 тыс. были освобождены от его уплаты, это льготные категории граждан и жители региона. Фактически в краевой бюджет по итогам первого года эксперимента поступили 109,3 млн рублей.