Мосгордума решила отозвать законопроект об ограничении потребления вейпов и кальянов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы приняли постановление об отзыве из Государственной думы законопроекта, направленного на защиту граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, так как в нижней палате парламента уже принят аналогичный документ. Об этом сообщил в ходе заседания Мосгордумы в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Решение принято. Оформляется постановление Московской городской думы об отзыве из Государственной думы Федерального собрания РФ проекта федерального закона "О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака", - сказал Шапошников.

Мосгордума в 2017 году внесла в Государственную думу РФ федеральный законопроект, в котором предлагалось закрепить понятия "устройства, имитирующие курение табака" и "испарительные смеси" таким образом, чтобы они объединили никотинсодержащие и безникотиновые смеси, электронные сигареты, кальяны, электронные испарители и другие аналогичные устройства. Кроме этого, в документе устанавливался запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, а также ограничение использования "вейпов" в общественных местах. По словам Шапошникова, именно с такими запросами обращались москвичи.

"Москва одной из первых на федеральном уровне обозначила необходимость законодательного решения проблемы "вейпинга" и других устройств, имитирующих курение табака <...> После принятия концептуально аналогичного документа в нижней палате российского парламента, направленного на защиту граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, законопроект от Мосгордумы мы посчитали целесообразным отозвать. Самое главное, что проблема "вейпинга" будет решаться комплексно на федеральном уровне, и это общая победа депутатов Мосгордумы и Госдумы РФ", - прокомментировал ТАСС спикер столичного парламента.

Согласно официальному сайту Роспотребнадзора, вейпинг (от английского - vaping -парение) - процесс курения электронной сигареты, испарителей и других подобных устройств. Это новое течение среди молодежи, курильщики объединяются в группы, покупают различные устройства для парения, которые совершенствуются с каждым днем приобретая, новый дизайн и новые ароматические свойства (со вкусом вишни, мяты, яблока, лимона, кофе и др.). Устройства выглядят как маленькие коробочки с насадкой или длинные украшенные металлические цилиндры, а могут вовсе иметь эксклюзивный дизайн. В крупных городах открываются вейп-кафе, проходят вейп-фестивали, соревнования. Вейпы - электронные сигареты, мини-кальяны.