Глава МЧС России предложил проводить внезапные масштабные учения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев выступил с предложением проводить внезапные учения. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС продолжит совместную работу со всеми органами государственной власти, мы должны действительно стать единой государственной системой. Для этого, помимо внеплановых учений, необходимо организовать внезапные, без прогнозных моделей", - цитируют министра в пресс-службе. По его словам, сейчас учения касаются только объектов транспортной инфраструктуры, в будущем в них нужно задействовать максимальное количество участников Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

С 10 по 11 декабря на территории Северо-Западного, Южного и Центрального федеральных округов проводятся учения на объектах транспорта. В них принимают участие представители МЧС, МВД, Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Росгидромета, Минтранса, Росавиации, Росавтодора, Росморречфлота, органов исполнительной власти субъектов РФ. Как объяснили в пресс-службе, учения носят внеплановый характер.

В среду маневры начались с переброски аэромобильной федеральной группировки авиацией МЧС из аэропорта Жуковский в регионы. Самолеты доставили 200 человек с аварийно-спасательной техникой и медицинскими модулями в пять зон условных ЧС. Ими стали аэропорт Шереметьево, где отрабатывалась посадка горящего самолета, Новороссийский морской торговой порт, федеральная трасса, связывающая Краснодарский край и Республику Крым, федеральные автодороги М-10 и М-11 в Новгородской и Тверской областях.

"Личный состав получил практические навыки совместных действий в сложной оперативной обстановке, которую мы создали в рамках наших учений в пяти учебных точках в разных субъектах Российской Федерации. Условия максимально приближены к реальности. На всех уровнях РСЧС отработаны планирующие документы, проведена их проверка и оценка эффективности", - подытожил учения Зиничев, наблюдавший за ними в прямом эфире.