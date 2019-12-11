В СПЧ будут искать баланс в вопросе защиты политических и социальных прав граждан

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует найти баланс в вопросе о защите политических и социально-экономических прав граждан. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Он подчеркнул, что на встрече членов СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, которая длилась три с лишним часа и прошла "в абсолютно демократическом режиме", обсуждался очень широкий спектр вопросов.

"Меня часто упрекают некоторые СМИ, что я, возглавив СПЧ и став советником президента, якобы игнорирую политические права и свободы. Это не так, мы уделяем и будем уделять первостепенное внимание политическим правам и свободам, но есть и другие права - и социальные, и экономические права", - подчеркнул Фадеев.

И на вчерашней встрече, сказал он, "были затронуты и те, и другие вопросы". Так, напомнил глава СПЧ, обсуждались темы реформирования судебной системы, амнистии, по которой СПЧ готовит свои предложения, защиты соотечественников за рубежом, медицинские вопросы, проблема упрощения администрирования НКО.

"Мы будем этот баланс искать, очень важно не забывать о социальных, экономических правах", - констатировал Фадеев.