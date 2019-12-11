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Краевед призвал избавить туристическую отрасль на Северном Кавказе от дилетантства гидов

Руководитель частного книжного издательства в Кабардино-Балкарии Виктор Котляров заявил о необходимости включить в краеведение в вузовские и в школьные программы

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. Создание специальной системы подготовки профессиональных гидов-экскурсоводов и краеведов в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) избавит туристическую отрасль региона от дилетантства, сложившегося в этой сфере. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС историк, краевед, руководитель частного книжного издательства в Кабардино-Балкарии Виктор Котляров.

Он призвал включить в краеведение не только в вузовские, но и в школьные программы, поскольку краеведение - "это не только знание истории своего региона, это возможность увидеть республику с точки зрения географии - увидеть, узнать, полюбить". В СССР краеведение активно поддерживалось, а подготовке гидов уделялось большое внимание, действовали специальные курсы, выдававшие сертификаты, напомнил эксперт.

"Краеведение, которое в советские времена стимулировали, сегодня, по большому счету, не существует. Гидов как таковых нет. Сегодня практически каждый, немного знакомый с достопримечательностями республики, называет себя гидом, но это может быть чревато конфликтами, в том числе межнациональными, потому что создается неверное представление о народах, здесь проживающих, об их истории. В первую очередь необходимо восстанавливать институт краеведения как таковой", - считает Котляров.

По мнению краеведа, система подготовки профессиональных кадров в перспективе может увеличить туристический поток в КБР. "Нужно больше профессионализма в этой отрасли, и тогда по принципу сарафанного радио поток туристов в республику возрастет", - сказал он, напомнив, что в советское время республику ежегодно посещали миллион и более туристов, и роль краеведения в организации этого потока была достаточно велика.

Котляров подчеркнул, что КБР является одной из жемчужин Северного Кавказа, поскольку именно здесь расположены знаменитые Голубые озера, высочайшая точка Европы - Эльбрус (5642 м), Чегемские водопады, озера Шадхурей и другие природные красоты.

Ранее и. о. министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков заявил, что на новогодние каникулы в Приэльбрусье существенного роста потока туристов ожидать не стоит. По его словам, туристический поток в прошлом году в целом по республике составил 552 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2017 году. За девять месяцев 2019 года в Приэльбрусье побывало на 20% больше отдыхающих, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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