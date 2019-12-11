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Приморскому краю компенсируют затраты на расчистку рек

Подобные масштабные работы на реках региона ведутся второй год

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет компенсирует Приморскому краю 222 млн рублей затрат на расчистку русел рек для предотвращения последствий паводков. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на портале правовой информации.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, а также сходу селей во Владивостоке.

"Выделить Росводресурсам из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 222194,2 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Приморского края, в целях возмещения затрат бюджета Приморского края, связанных с реализацией комплекса мер по ликвидации негативного воздействия вод и выполнением неотложных работ по восстановлению пропускной способности русел рек протяженностью 52,194 километра", - говорится в документе.

Как сообщали ранее власти Приморья, до конца года подрядные организации выполнят очистку 26 участков рек в регионе. На этих объектах необходимо расчистить русла рек и береговую линию. Это позволит максимально снизить риск расширения зон подтопления и разрушения защитных гидротехнических сооружений. До конца года будут завершены работы в 10 муниципальных образованиях Приморья. На эти цели из краевого бюджета направлено более 220 млн рублей, которые теперь будут компенсированы.

Как пояснили специалисты в краевом департаменте природных ресурсов, именно осень и начало зимы - самое оптимальное время для этих работ, так как в реках понижается уровень воды, а твердый грунт не позволяет вязнуть технике.

Подобные масштабные работы на реках региона ведутся второй год и уже дали свои результаты. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, осенью и зимой прошлого года в мероприятия по расчистке русел рек и дноуглублению из регионального бюджета было вложено 183 млн рублей. Благодаря этим мерам предварительный ущерб от паводков в 2019 году составил около 1,5 млрд рублей, тогда как в 2018 году при гораздо меньших осадках он составлял порядка 2,5 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский край
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