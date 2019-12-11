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Кабмин Украины выделил $168 тыс. на выплаты пострадавшим от пожара в колледже Одессы

В результате возгорания погибли 12 человек

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины выделило почти 4 млн гривен ($168 тыс.) на выплату компенсаций пострадавшим от пожара в одесском колледже и ликвидацию его последствий. Об этом в среду сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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"Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тыс. гривен ($8,4 тыс.) каждой из семей, чьи родственники погибли во время пожара в одесском колледже, и по 50 тыс. гривен ($2,1 тыс.) травмированным во время пожара. Еще 315 тыс. гривен ($13,3 тыс.) будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

В пресс-службе уточнили, что общая сумма выделенных средств составляет 3 млн. 965 тыс. гривен ($167,7 тыс.). "Мы, как правительство, просто обязаны поддержать пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета, оно находится на моем личном контроле", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 12 человек, 30 получили различные травмы, еще четыре человека пока числятся пропавшими без вести.

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Украина
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