{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 56 сельских школах Карелии с 2013 года появились новые спортзалы

Кроме того, в Петрозаводске открылся самый большой в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В 56 сельских школах Карелии с 2013 года появились новые спортзалы. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, секретарь которого Николай Патрушев руководит работой Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"За время работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии с 2013 года 56 сельских школ республики получили новые спортивные залы, а в 2016 году в Петрозаводске открылся самый большой в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс - с бассейном, тренажерным залом и залом для занятий единоборствами, - говорится в сообщении. - Здесь же начал работу новый центр самбо и дзюдо. Появился в столице Карелии и большой ледовый дворец Lumi - в нем можно проводить соревнования и тренировки по хоккею, фигурному катанию и другим ледовым видам спорта". Спортивные центры такого же уровня, как физкультурно-оздоровительный комплекс в Петрозаводске, открылись в Сортавале и Питкяранте. В Костомукше заработал новый футбольный стадион и началось строительство лыжного комплекса. По инициативе Госкомиссии будет открыт региональный центр по спортивной гимнастике в Петрозаводске, конькобежная дорожка с искусственным льдом в Сортавале, центральный республиканский стадион "Спартак" в Петрозаводске, лыжный комплекс "Костомукша", а также легкоатлетический манеж на территории Петрозаводского государственного университета.

Как отметил в пресс-службе, вопросы развития спорта в регионе секретарь Совбеза обсудил с министром спорта России Павлом Колобковым и главой республики Артуром Парфенчиковым. "Говорилось о необходимости повышения внимания со стороны Минспорта России строительства в Петрозаводске спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена", - отметили в СБ РФ. - Кроме того, речь шла об открытом в этом учебном году федеральном училище олимпийского резерва в Кондопоге". Колобков заверил Патрушева в том, что каждый год набор в училище будет увеличиваться, в нем будут учиться представители всех регионов России. В единственное на северо-западе страны училище Олимпийского резерва в этом году уже поступили для обучения хоккею с шайбой ребята со всей Карелии и из многих городов России. "При этом перечень видов спорта в дальнейшем планируется расширить - кроме хоккея, предполагается включить фигурное катание на коньках, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивную и художественную гимнастику", - добавили в Совбезе.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКолобков, Павел АнатольевичКарелия
Реклама на ТАСС
В Латвии на границе с Россией образовались очереди грузовых автомобилей
По данным Службы государственных доходов Латвии в 09:00 мск в очереди на въезд в Россию находились 570 грузовых автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС