МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В 56 сельских школах Карелии с 2013 года появились новые спортзалы. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, секретарь которого Николай Патрушев руководит работой Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"За время работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии с 2013 года 56 сельских школ республики получили новые спортивные залы, а в 2016 году в Петрозаводске открылся самый большой в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс - с бассейном, тренажерным залом и залом для занятий единоборствами, - говорится в сообщении. - Здесь же начал работу новый центр самбо и дзюдо. Появился в столице Карелии и большой ледовый дворец Lumi - в нем можно проводить соревнования и тренировки по хоккею, фигурному катанию и другим ледовым видам спорта". Спортивные центры такого же уровня, как физкультурно-оздоровительный комплекс в Петрозаводске, открылись в Сортавале и Питкяранте. В Костомукше заработал новый футбольный стадион и началось строительство лыжного комплекса. По инициативе Госкомиссии будет открыт региональный центр по спортивной гимнастике в Петрозаводске, конькобежная дорожка с искусственным льдом в Сортавале, центральный республиканский стадион "Спартак" в Петрозаводске, лыжный комплекс "Костомукша", а также легкоатлетический манеж на территории Петрозаводского государственного университета.

Как отметил в пресс-службе, вопросы развития спорта в регионе секретарь Совбеза обсудил с министром спорта России Павлом Колобковым и главой республики Артуром Парфенчиковым. "Говорилось о необходимости повышения внимания со стороны Минспорта России строительства в Петрозаводске спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена", - отметили в СБ РФ. - Кроме того, речь шла об открытом в этом учебном году федеральном училище олимпийского резерва в Кондопоге". Колобков заверил Патрушева в том, что каждый год набор в училище будет увеличиваться, в нем будут учиться представители всех регионов России. В единственное на северо-западе страны училище Олимпийского резерва в этом году уже поступили для обучения хоккею с шайбой ребята со всей Карелии и из многих городов России. "При этом перечень видов спорта в дальнейшем планируется расширить - кроме хоккея, предполагается включить фигурное катание на коньках, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивную и художественную гимнастику", - добавили в Совбезе.