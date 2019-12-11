Власти Чувашии намерены освободить родителей детей-инвалидов от транспортного налога

ТАСС, 11 декабря. Законопроект об освобождении от транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, одобрен на заседании кабинета министров Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Как подчеркнула заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики - министр финансов Светлана Енилина, законопроектом предусматривается полное освобождение семей, имеющих детей-инвалидов, от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Изменения в законодательство вносятся по инициативе главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, который поддержал соответствующее обращение партии "Единая Россия", - отмечается в сообщении.

По словам секретаря регионального отделения "Единой России", заместителя председателя Госсовета республики Юрия Кислова, в Чувашии на данный момент порядка 5 тыс. семей воспитывают детей-инвалидов. "При этом практически каждая вторая семья имеет легковой автомобиль. Особенных детишек, конечно, нужно часто, если не ежедневно, возить на учебу, в больницу, на реабилитацию", - привели слова Кислова в пресс-службе администрации главы республики.

Кислов добавил, что в связи с этим появилась идея установить для семей, воспитывающих особенных детей, льготу по оплате транспортного налога. Предложение поддержал глава Чувашии.

Заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики - министр финансов Светлана Енилина на заседании отметила, что полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, пока предусмотрено только в четырех субъектах Приволжского федерального округа.