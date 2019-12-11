Патриарх Кирилл заявил, что давление на УПЦ снизилось

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Давление на верующих Украинской православной церкви (УПЦ) уменьшилось после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Высшего церковного совета (ВЦС) Русской православной церкви (РПЦ).

"На Украине милостью Божией уменьшилось давление на верующих канонической церкви. Позиция нынешнего президента и властей изменилась, и декларация о невмешательстве в церковные дела, которая сопровождала первые шаги в деятельности господина Зеленского свидетельствует о том, что государственная власть занимает единственно правильную позицию: не вмешиваться в эти церковные противоречия и не занимать никакую позицию, которая бы привела к давлению, в том числе на нашу каноническую украинскую церковь", - сказал предстоятель РПЦ.

Тем не менее, по его мнению, угроза вмешательства украинского государства в дела церкви сохраняется. "Не все среди украинских властей в полной мере готовы отказаться от той линии, которая была проведена бывшим президентом, и которая предполагала такое вмешательство в церковную жизнь", - считает патриарх.

ВЦС является исполнительным органом РПЦ, действующим при Патриархе Московском и всея Руси. Патриарх Кирилл выступил с инициативой о его создании в 2011 году. В компетенцию ВЦС, согласно положению о нем, входят координация деятельности синодальных и иных общецерковных учреждений, обсуждение текущих вопросов церковной жизни, принятие мер к исполнению определений Поместных и Архиерейских соборов, и т. д.