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Госдума приняла в I чтении законопроект об уточнении условий вольерной охоты

Согласно документу, вольерная охота допускается только при наличии путевки, "подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, уточняющий условия охоты в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов предлагается дополнить положением, согласно которому вольерная охота допускается только при наличии путевки, то есть документа, "подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства". Законопроектом определяется статус охотничьих ресурсов, содержащихся в полувольных условиях, основания и особенности их использования, в том числе при осуществлении любительской и спортивной охоты. Минприроды наделяется правом вводить ограничения любительской и спортивной охоты в полувольных условиях, а также устанавливать требования к размерам объектов охотничьей инфраструктуры в зависимости от вида животных и их популяции.

"Принятие законопроекта устранит правовые пробелы в законодательстве, снизит охотничью нагрузку на популяцию охотничьих ресурсов, находящихся в естественной среде обитания, и повысит экономическую привлекательность ведения охотничьего хозяйства", - сказал один из авторов документа, депутат Владислав Резник, представляя законопроект.

Как уточнил парламентарий, в 2018 году в РФ такую деятельность осуществляли 183 охотопользователя на общей площади более чем 270 тыс. га, на которой содержались несколько десятков тыс. особей охотничьих животных. "Дальнейшее регулирование и развитие этой деятельность сдерживается правовой неурегулированностью вопроса использования охотничьих животных в так называемых полувольных условиях", - считает он.

"Аморальный бизнес"

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") в свою очередь раскритиковала инициативу. По ее мнению, документ направлен на превращение вольерной охоты в бизнес. "Это жестокий и аморальный бизнес. За продвижением законопроекта стоит не только и не столько жажда убийства, сколько алчность. Помимо этого, за этим стоит в перспективе продажа прикормленных, полуручных животных для беспроигрышной трофейной охоты якобы в вольных условиях. Наконец, не секрет, что для гарантии добычи животных накачивают седативными и наркотическими веществами", - заявила она.

По ее словам, ссылки разработчиков документа на международный опыт некорректны. "Ссылаясь на мировую практику, авторы откровенно лгут. Действительно, во многих странах в вольерах-питомниках выращивают зверей, хотя намного больше птиц. Но их выращивают и выпускают в охотничьи угодья, а не охотятся прямо в вольерах", - отметила парламентарий.

"На мой взгляд, с принятием этого законопроекта нашу страну толкают в статус африканской колонии времен первобытного колониализма - отстойника, куда ехали из Европы пострелять по крупным животным для самоутверждения, чтобы потом кичиться друг перед другом в своих клубах! Но мы сейчас в XXI веке", - заключила Епифанова.

Теги
РоссияЕпифанова, Ольга НиколаевнаРезник, Владислав Матусович
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