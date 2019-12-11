Росгвардия создаст электронную систему контроля за оборотом оружия

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Росгвардия планирует и уже начала необходимые мероприятия по созданию электронной системы по контролю за оборотом огнестрельного оружия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В сообщении пресс-службы говорится, что ее создадут на базе российских технологий, а также что она сможет быстро обрабатывать большие массивы информации.

В ведомстве также напомнили, что в настоящее время Росгвардией уже приняты 12 приказов, которыми утверждены административные регламенты по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия. В завершающей стадии на данный момент находятся еще шесть проектов административных регламентов.