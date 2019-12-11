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В Латвии на границе с Россией образовались очереди грузовых автомобилей

По данным Службы государственных доходов Латвии в 09:00 мск в очереди на въезд в Россию находились 570 грузовых автомобилей

РИГА, 11 декабря. /ТАСС/. Служба государственных доходов (СГД) Латвии сообщила в среду о том, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) Терехово - Бурачки на границе с РФ образовались большие очереди грузовых автомобилей.

По данным СГД, в среду в 08:00 (09:00 мск) в очереди на въезд в РФ находились 570 грузовых автомобилей, 10 декабря - примерно 400 машин, 9 декабря - порядка 370 авто.

СГД указала, что очереди автомашин на границе с РФ традиционно увеличиваются в преддверии новогодних каникул. Ведомство советует перевозчикам использовать для транспортировки грузов в Россию КПП Гребнево - Убылинка, где с начала декабря очередей не наблюдалось.

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ЛатвияРоссия
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