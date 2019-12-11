Госдума отменяет штрафы за демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому использование нацистской или экстремистской символики и атрибутики в учебных целях и при условии осуждения данной идеологии не влечет за собой наложение административных штрафов.

Статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях дополняется примечанием, согласно которому ее действие не распространяется на случаи использования нацистской, экстремистской или иной запрещенной символики "в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма и экстремизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма, отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания любой нацистской и экстремистской идеологии".

Согласно действующим нормам, штраф за демонстрацию такой символики для граждан составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 1 тыс. до 4 тыс., для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Для граждан также предусмотрен арест до 15 суток.

Ранее Госдума внесла изменения в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Депутаты установили, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Аналогичным образом скорректирован закон "О противодействии экстремистской деятельности".