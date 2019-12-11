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В Элисте открылся межрегиональный фестиваль молодежи "Евразия-2030"

Участниками мероприятия стали около 150 человек

ЭЛИСТА, 11 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Евразия-2030", инициированный калмыцкими активистами при поддержке Росмолодежи, впервые собрал в среду в Элисте молодых людей с активной жизненной позицией из 10 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил ТАСС министр спорта и молодежной политики Калмыкии Дорджи Шикеев.

"Сегодня в Элисте стартовал межрегиональный фестиваль межнационального взаимодействия "Евразия-2030", участниками которого стали порядка 150 молодых активистов страны из 10 регионов ЮФО и Северного Кавказа. Наша задача - укрепление взаимодействия молодежи регионов, создание площадок для постоянного общения и сотрудничества, воспитании в духе уважения, терпимости и толерантности к народам страны. Проект фестиваля получил грантовую поддержку Росмолодежи на сумму 2 млн рублей", - сказал он.

По словам министра, в течение трех дней участники фестиваля, возраст которых от 14 до 30 лет, будут работать на шести площадках - "Органы студенческого самоуправления", "Детское движение", "Лидеры молодежных организаций", "Представители молодых семей", "Одаренная творческая молодежь" и "Специалисты по делам молодежи". Спикерами и экспертами выступят руководители федеральных проектов и председатели общественных организаций в ЮФО и СКФО, в частности, руководитель молодежных проектов АНО "Россия страна возможностей", член общественного совета при Министерстве культуры РФ Ирина Карих и руководитель федерального проекта "Международный клуб привилегий Российского Союза Молодежи" Александр Луконин.

"Посыл, содержание, основные идеи фестиваля вызвали интерес у молодежи, и мы думаем, что он имеет шансы в будущем получить статус Всероссийского", - добавил Дорджи Шикеев.

Гостей фестиваля до 13 декабря также ждет насыщенная программа знакомства с достопримечательностями региона, культурой и традициями калмыков. Уже сегодня молодые люди посетили центральный хурул Буддийского храма "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и прослушали лекции об основе буддизма, Дворец шахмат и Национальный музей. Среди запланированного - просмотр подготовленного медиахолдингом "Бумба" при поддержке Фонда Президентских грантов фильма "Призраки степи", в котором освещена проблема сохранения сайгаков, уточнили ТАСС в министерстве спорта и молодежной политики республики.

Теги
РоссияКалмыкия
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